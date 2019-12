Droits TV : M6 rafle la diffusion en clair des meilleures affiches de la Ligue Europa

Canal+ ne sera pas le seul diffuseur des meilleures affiches de la Ligue Europa ou de la future compétition Ligue Europa Conférence. M6 vient d’acquérir les droits de diffusion du même lot, en clair.

Après avoir perdu la Ligue Europa en 2017 au profit de RMC Sport, M6 retrouvera cette compétition sur la période 2021-2024. Si Canal+ a raflé la semaine dernière les droits de diffusion de la meilleure affiche et des finales de la “petite Coupe d’Europe” ou de la nouvelle compétition Ligue Europa Conférence, le groupe de Nicolas de Tavernost s’empare quant à lui du même lot à savoir 16 matchs, en co-diffusion.

L’UEFA a en effet souhaité l’arrivée d’une chaîne en clair et attendait la semaine dernière des propositions sur ce lot A. A la suite d’une consultation et d’une remise d’offres, l’instance européenne de football a donc fait son choix. Les matchs devraient être diffusés comme jadis sur W9, dont M6 est propriétaire.

Les 266 autres matchs des deux compétitions européennes seront quant à eux diffusé sur la nouvelle chaîne 100% foot de Mediapro. Le groupe sino-espagnol qui dispose déjà des droits de la Ligue 1 (80% du championnat) et de la Ligue 2, a en effet obtenu le lot B de la Ligue Europa et de la Ligue Europa. Pour rappel, Canal+ et BeIN Sports ont pour leur raflé les droits de la Ligue des Champions fin novembre. La filiale de Vivendi a également repris les droits de la Ligue 1 du groupe qatari sur la période 2020-2024.

Source : L’Equipe