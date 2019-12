Forfaits mobiles et triple play : la France propose toujours les prix les plus bas en Europe mais…

Parmi les pays occidentaux, la France est celui qui offre toujours les prix les plus bas en terme d’abonnements mobiles, mais plus sur le fixe.

C’est de notoriété publique, depuis l’arrivée de Free dans le mobile en 2012, les prix ont chuté de plus de 42% dans l’hexagone. L’étude 2019 du cabinet de conseil Arthur D. Little pour la FTT fait le point sur les chiffres-clés du secteur des télécoms avec un constat quasi-identique aux années précédentes. La France tient le haut du pavé parmi les grand pays occidentaux avec un tarif moyen de 12€ en novembre 2019 sur les forfaits mobiles contre 9€ en 2018. Sur le fixe (triple Play), l’hexagone perd sa place de numéro 1 au profit de la Pologne avec un prix moyen de 21€ contre 15€ lors de la précédente étude l’année dernière. Deux hausses confirmant la fin de la guerre des prix en France et l’augmentation des prix constatée depuis quelques mois chez les opérateurs.

Iliad donne du pouvoir d’achat aux Italiens

A noter que l’arrivée d’Iliad de l’autre côté des Alpes ne passe pas inaperçu, bien au contraire. Ainsi, le tarif moyen pour un forfait mobile est passé de 23€ en 2017 à seulement 10€ en 2018 puis 12€ en 2019, plaçant l’Italie juste derrière la France. Sur le fixe, le prix moyen de l’abonnement baisse également, à 23€ contre 28 l’année dernière.