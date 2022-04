Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la Freebox Pop se met enfin à niveau, évolutions et mises à jour pour beaucoup d’abonnés

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Abonnés Freebox : Free demande désormais votre autorisation pour collecter vos données sur Oqee. Plus d’infos…

Iliad/Free veut s’étendre à l’international, l’Allemagne et l’Espagne sont dans le viseur de Xavier Niel. Plus d’infos… Freebox TV : disparition du replay de MTV Hits (il pourrait revenir), la chaîne restera pour sa part disponible gratuitement. Plus d’infos…

Avis aux abonnés Freebox cinéphiles, une offre découverte est actuellement proposée sur Amazon Prime pour essayer le service de SVOD Univers Ciné gratuitement pendant trente jours. Plus d’infos…

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free de premier épisode offert de la série inédite INFINITI, en partenariat avec Canal+. Plus d’infos…