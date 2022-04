Free et Canal+ offrent un nouveau contenu sur la Freebox

Abonnés Freebox sauf Pop, profitez sur l’Aktu Free de premier épisode offert de la série inédite INFINITI, en partenariat avec Canal+.

Comme il le fait régulièrement, Free offre depuis ce lundi un nouveau contenu audiovisuel. L’AKTU Free fait ainsi profiter aux abonnés Freebox ( sauf Pop ), et gratuitement, du premier épisode d’INFINITI, la nouvelle création originale de Canal+.

Entre polar et science-fiction, INFINITI vous invite à un voyage spatial, mystérieux et poétique. Découvrez le « cosmodrome » où deux mondes, symbolisés par deux personnages iconiques, s’entrechoquent. D’un côté, Daniyar Alshinov, flic kazakh refuse d’enterrer l’enquête. De l’autre, Céline Sallette est mise à rude épreuve pour réaliser son rêve spatial.

Au moment où l’ISS ne répond plus, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L’identification est formelle : il s’agit d’Anthony Kurz, un astronaute américain actuellement en mission dans l’ISS. Anna Zarathi, une spationaute française, écartée du programme spatial, et Isaak Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont tenter de résoudre cet étrange paradoxe…

Pour regarder ce premier épisode, rendez-vous sur votre Freebox dans la rubrique “Aktu Free” et pour voir la suite de la série, il faudra bien sûr souscrire à Canal+.