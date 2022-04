Free Mobile : l’iPhone 13 devient plus accessible grâce à une baisse de prix immédiate

Le dernier flagship d’Apple bénéficie d’une remise de 30€ ou 50€ immédiate selon sa capacité de stockage chez Free Mobile.

Le double appareil photo le plus avancé à ce jour sur iPhone, la puce A15 Bionic ultra-rapide, une autonomie appréciable, la 5G ultra-rapide et un écran Retina XDR plus lumineux, l’iPhone 13 n’est plus à présenter. Désormais affiché à 879€ dans sa version 128 Go, la star d’Apple devient même encore plus accessible via la solution de paiement Free Flex. Il faudra compter 299€ à la commande contre 329€ auparavant, puis 19,99€/mois sur 24 mois. Pour l’acquérir ensuite totalement, l’option d’achat s’élève à 100€. Dans le même temps, une réduction de 50€ est appliquée à la version 512 Go de l’iPhone 13, lequel passe à 1209 euros en achat comptant.

D’autres promotions sont en cours sur d’autres smartphones d’Apple. Comme par exemple, 50€ de remise immédiate sur l’iPhone 12/mini et l’iPhone 13mini. Tous les modèles recondtionnés de la marque à la pomme bénéficient pour leur part d’offres de remboursement.