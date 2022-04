Free Mobile permet désormais le paiement de facture par téléphone

Avis aux abonnés Free Mobile ayant du mal à régler leurs factures à temps, vous pouvez désormais régulariser votre situation d’un simple coup de fil.

Il ne reste plus qu’à se munir d’un téléphone et de votre carte bancaire. En cas de facture impayée il n’était possible, pour les abonnés mobile de régler qu’en se rendant sur son espace abonné ou depuis une des bornes déployée par l’opérateur de Xavier Niel sur le territoire. Univers Freebox a pu constater que désormais, une autre option est possible.

En contactant le 3244, vous vous verrez proposer la possibilité de régler votre facture via un système automatisé. Votre numéro de téléphone sera demandé, puis votre identifiant mobile pour s’assurer de la ligne concernée par le règlement. Vous aurez ensuite à saisir vos coordonnées bancaires directement depuis le pavé numérique de votre téléphone pour finalement payer votre facture. Cette solution était déjà proposée pour les abonnés Freebox.

De quoi éviter des désagréments si vous n’avez pas accès dans l’immédiat à une borne ou à un ordinateur pour régler vos factures. En effet, en cas de facture impayée, l’opérateur vous retirera progressivement des services jusqu’à arriver à une résiliation totale de la ligne, sans oublier bien sûr des pénalités de retard, d’un euro par jour dans la limite de 7,50€ par facture.