Netflix lance une nouvelle fonctionnalité disponible sur les Freebox

Besoin de faire le tri dans le catalogue de Netflix ? La plateforme lancez un tout nouveau portail de catégories disponible sur TV connectées mais aussi Freebox.

Netflix continue de permettre d‘affiner vos recherches de contenus. La plateforme de SVOD dévoile un tout nouvel espace disponible directement depuis la version dédiée aux téléviseurs et décodeurs de son application. Concrètement, en cliquant sur “catégories” dans le menu de gauche, vous aurez désormais accès à une série de sélection selon plusieurs thématiques.

Les trois premières indiquées, qualifiées de “vos meilleurs catégories” sont basées sur vos habitudes visionnage. Ci-dessous par exemple, l’utilisateur a visiblement des goûts assez précis.

D’autres catégories temporaires seront proposées si vous faites défiler cet écran, notamment par exemple une dédiée au Jour de la Terre ou à la Journée internationale des femmes, en plus de catégories plébiscitées dans le monde entier telles que les animes, les drames et les programmes jeunesse et famille pour varier vos habitudes.

Selon nos observations, ce nouveau portail est déjà disponible sur Freebox Pop et Delta (player Devialet). Pour rappel, Netflix essentiel est inclus pour les abonnés Freebox Delta et disponible en option pour tous les autres abonnés Freebox.