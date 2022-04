Abonnés Freebox : Netflix facilite vos soirées cinéma pour ne pas qu’elles s’éternisent

Une nouvelle collection pour trouver facilement un programme qui ne vous bloquera pas pour toute la soirée.

Marre des films qui durent trois heures ? Netflix est là pour vous, avec sa toute nouvelle catégorie “short ass movies”. L’idée est assez simple : regrouper des longs-métrages étant assez courts pour ne pas vous vampiriser la soirée. Durée maximum autorisée : 1h30 !

Elle est actuellement disponible sur navigateur via une adresse mail dédiée mais aussi depuis les Freebox et applications mobiles simplement en recherchant “short ass movies”.

Une fois dans cette catégorie, vous retrouverez alors une sélection de films ne durant pas plus d’une heure et demie. Sur navigateur, l’interface sera la même que d’habitude avec un tri par catégorie plus précises comme “films primés” ou par genre. Sur Freebox et mobile, il faudra compter sur la présentation classique d’onglet de recherche avec une sélection de films.

Il y en a pour tous les goûts, allant des aventures absurdes des Monty Python au très glauque La plateforme, en passant bien sûr par des comédies françaises comme Ratrappage.

Tout est parti d’une blague de l’humoriste américain Pete Davidson, qui critiquait la mode de faire des films extrêmement longs dans un clip de rap parodique. Netflix l’a visiblement pris au pied de la lettre.

Pour rappel, Netflix est inclus dans sa formule Essentiel pour les abonnés Freebox Delta et One et disponible en option pour tous les abonnés.