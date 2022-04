Free lance un nouveau concours, et fait gagner deux Xiaomi haut de gamme dernier cri

A l’occasion du lancement du nouveau Xiaomi 12 5G, Free offre la possibilité de gagner deux modèles.

Ce n’est pas nouveau, Free permet de gagner régulièrement des smartphones aux internautes. Après avoir proposé le Xiaomi 12 5G dans sa boutique avec une ODR de 100 euros via sa solution de financement Free Flex, l’opérateur offre la possibilité de remporter deux modèles de la marque. Pour cela et comme à l’accoutumée, il suffit de retweeter et suivre les comptes Free et Xiaomi France sur l’oiseau bleu. Le tirage au sort le 11 avril prochain.

[Concours]

Free et Xiaomi vous offrent la possibilité de gagner 2 #Xiaomi12 !

Pour cela, RT & follow les comptes @free et @XiaomiFrance.

Tirage au sort le 11/04. Bonne chance à tous.🤞🍀 pic.twitter.com/dyhJRDxdVC — Free (@free) April 6, 2022

Disponible à l’achat dans la boutique de Free Mobile, ce modèle est affiché à 899€ en achat comptant. La solution de paiement Free Flex est également proposée, soit 319€ à la commande puis 19€99/mois sur 24 mois.