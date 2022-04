SFR offre Netflix et un paquet de chaînes à tous ses nouveaux abonnés fibre pendant six mois

SFR joue la carte de la générosité avec une nouvelle offre spéciale pour promouvoir ses offres fibre.

Avis aux amateurs de séries, de films et de contenus en général, SFR propose une nouvelle offre intégrant un accès à Netflix et à de nombreuses chaînes, gratuitement pendant six mois. L’opérateur propos en effet pour toute nouvelle souscription à ses offres fibre et fibre Power.

Vous pouvez donc accéder aux offres classiques de l’opérateur, actuellement proposées avec deux mois offerts. A titre d’indication, l’offre SFR Fibre avec Box 7 est proposée pendant 12 mois au tarif de 16€/mois et dans le cadre de la Fibre Power 8, comptez 24€/mois puis 43€/mois avec un an d’engagement pour chaque offre.

Pour accéder à l’offre spéciale contenu proposée, il suffira d’ajouter “Netflix et SFR divertissement+” dans votre panier lors de votre souscription. Concrètement, cette option propose donc l’accès à Netflix dans sa formule Standard (deux écrans en HD) et l’accès au bouquet de chaînes TV “Divertissement +”. Ce dernier comprend plusieurs chaînes aux thématiques différentes : Jeunesse (Toonami, Boomerang), Découverte (Discovery), Divertissement (E !, Paris Première, Crime District) et Ciné/Séries (SyFy, 13ème Rue) .