Choc des box : que vaut la nouvelle offre Livebox 6 face à la Freebox Delta ?

Orange lance aujourd’hui sa toute nouvelle offre Livebox Max, seul moyen d’obtenir son dernier server, la Livebox 6. Avec un positionnement résolument premium, elle se pose en concurrente directe de la Freebox Delta. Univers Freebox vous propose un comparatif pour savoir laquelle est la plus susceptible de vous convenir.

Freebox Delta et Livebox Max s’affrontent aujourd’hui dans le choc des box. Qui va l’emporter ? En terme de prix, les offres se ressemblent assez et se veulent toutes les deux offrir une expérience haut de gamme, en optant cependant pour des stratégies différentes concernant les performances internet. Voici donc un tableau récapitulant les principales caractéristiques des deux offres à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Freebox Delta Livebox Max

PRIX 1ère année 39,99 €/mois puis 49.99€/mois 34.99 €/mois puis 54.99€/mois Engagement Sans Engagement 12 mois INTERNET xDSL/Fibre Oui/Oui Oui (avec Livebox 4)/Oui Débit max téléchargement 8 Gbit/s (Fibre 10 G EPON 2 Gbit/s Débit max envoi 700 Mbit/s 800 Mbit/s Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 6E Répéteur Wi-Fi Oui (1 inclus sur demande puis jusqu’à 4 en option) Oui (jusqu’à 3 répéteurs WiFi 6 sur demande, 10€ par répéteur) Services Annexes WiFi Sérenité : accompagnement par un spécialiste jusqu’à ce que la connexion réponde aux besoins de l’abonné (sur demande) Airbox 20 Go : internet très haut débit en mobilité (sur demande) TÉLÉVISION Chaînes TV Plus de 220 chaines avec Freebox TV 140 chaînes TV Enregistrements Player Devialet : sur le disque dur Apple TV 4K et Freebox Pop : 100h dans le cloud via Oqee 300h dans le cloud avec l’enregistreur TV multi-écrans (sur demande) Autres services inclus – Canal+ Series offert pendant 12 mois – Amazon Prime inclus – Netflix essentiel Inclus – Disney+ offert pendant 6 mois – TV by Canal inclus (60 chaines) – Free Ligue 1 inclus (mobile et Freebox) – Cafeyn (kiosque numérique) inclus – Oqee en mobilité (chaînes TV sur smartphone) MyTF1 et 6playmax (pendant 24 mois) sans interruption publicitaire (sur demande) Accès TV en mobilité Compatibilité 4K Oui (tous les players) Oui Multi-TV

Oui Oui TÉLÉPHONIE Vers les fixes Plus de 110 destinations France Métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Vers les mobiles France métropolitaine et DOM France Métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada AVANTAGES – Avantage sur le forfait mobile – Avantage sur le forfait mobile (Pack Open) PLAYER

Choix du Player

Soit Player Freebox Delta : 6.99€/mois en location, sans engagement ou achat à 480€ ou Player Pop inclus (sans surcoût) ou Apple TV 4K (2,99€/mois pendant 48 mois) Décodeur Ultra HD 4K Au choix : 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) Assistant vocal

Player Freebox Delta: Alexa et Ok Freebox Player Pop : Ok Google Apple TV 4K : Siri Système de son Player Freebox Delta : Système de son Devialet haut de gamme Player Pop/ Apple TV 4K : pas de système de son intégré Compatibilité Dolby Atmos Image Compatibilité 4K Dolby vision HDR (tous player) Apple TV 4K et Player Pop : Interface Oqee Compatibilité 4K Dolby vision HDR SERVER Fonctionnalités supplémentaires

– Serveur NAS (disque dur en option à l’achat) – Serveur Domotique – Machine virtuelle – En ADSL : module agrégation 4G+ xDSL Option service Maison Connectée (sur activation, sans frais, en plus de l’offre)

A travers ce tableau, on peut noter que comme c’est souvent le cas, la Freebox Delta apparaît comme une offre plus complète et même moins chère que la Livebox Max. Si Orange a fait de légers efforts concernant l’intégration de contenus avec les replay payants de TF1 inclus, Free continue de dominer ce domaine en proposant pléthore de services de SVOD (entre autres) inclus ou offerts pendant une période donnée. De même, pour les abonnés les plus technophiles, la Freebox Delta propose davantage d’options avec notamment le serveur NAS ou encore la possibilité de créer des machines virtuelles par exemple.

Cependant, l’atout majeur de l’offre Livebox Max reste évidemment son serveur et ici, difficile d’établir un verdict. En effet, alors que Free a fait le choix de proposer des performantes bluffantes en filaire, avec sa connexion allant jusqu’à 8Gbit/s en fibre optique, Orange s’est orienté dans une autre direction en privilégiant la connectivité sans fil avec le WiFi 6E, pour une expérience “WiFissime”. Se pose ainsi la question des usages, propre à chaque abonné : si on peut arguer que certains utilisateurs ont en effet besoin d’une connexion filaire ultra-rapide pour des usages spécifiques, il peut être rétorqué qu’un WiFi plus performant conviendra mieux à un usage plus général d’internet. Il est cependant important de noter que dans tous les cas, pour bénéficier du maximum de ce que proposent ces offres, un équipement compatible est nécessaire. Or la connectivité 8Gbit/s et le WiFi 6E ne sont pas encore démocratisés sur le marché. Les deux opérateurs ont ainsi fait un pari sur l’avenir en proposant des solutions innovantes ou du moins en avance sur leurs temps, à vous de voir laquelle vous voudrez privilégier.