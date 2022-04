Attendu, Free commence à proposer ses offres fibre sur un réseau

Le réseau d’initiative publique Oise Numérique commence à accueillir les offres FTTH de Free.

Initialement prévue début 2020, l’arrivée de Free sur le RIP d’Oise Numérique a pris du retard. Si l’attente a été longue eu égard à des négociations plus lentes que prévu, les 300 000 foyers desservis par ce réseau d’initiative publique opéré par Xp Fibre de SFR, pourront prochainement en profiter. D’après les constatations de Busyspider, de premières adresses sont d’ores et déjà éligibles aux offres fibre de Free, et ce dans plusieurs communes comme Giraumont.

Ce réseau repose sur sur près de 10 000 kilomètres d’artères fibre optique à travers le département et 44 nœuds de raccordement optique. Il adresse plus de 624 communes pour un investissement global de près de 300 millions d’euros. Récemment, Free a également commencé proposer ses offres dans de premières communes desservies par des réseaux publics opérés par SFR, comme en Seine-et-Marne, en Essonne et dans l’Hérault.