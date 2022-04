Tous les chaînes Canal+ débarquent enfin sur la Freebox Pop

L’une des limitations les plus importantes et gênantes est désormais levée sur le Player Pop de Free. Les abonnés peuvent désormais accéder à toutes les chaînes Canal+ directement depuis Oqee.

Mieux vaut tard que jamais. Pour accéder aux chaînes Canal+ hormis la chaîne cryptée et Canal+ Décalé, les abonnés Freebox Pop n’avaient pas d’autre choix, à savoir passer par myCanal, bien embêtant surtout que la plateforme ne permet pas de se connecter avec n’importe quel identifiant. C’était le cas depuis le lancement de la box de Free et de son interface maison Oqee en juillet 2020. En réponse à de nombreux mécontentements, l’opérateur se devait de trouver un accord avec la filiale de Vivendi.

Plus de deux ans plus tard, les deux partenaires trouvent enfin un terrain d’entente. Les chaînes Canal+ Sport, Canal+ Séries, Canal+ Cinema, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Docs et Canal+ Kids sont désormais accessibles directement sur Oqee. Vous pouvez les retrouver du canal 42 à 47. A noter que les autres supports de l’interface TV de Free (iOS, Android, Apple TV), ne sont pas pour concernés pour l’instant par l’intégration de ces chaînes.