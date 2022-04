BFM Business lance de nouvelles émissions sur le web 3.0 et les cryptomonnaies

La chaîne de télévision économique et financière lance des contenus spécialisés pour ne rien rater de l’actualité du web 3.0.

Mardi 19 avril, “BFM Crypto” débarquera à l’antenne et sur la plateforme digitale de BFM Business. Avec cette nouvelle entité, la chaîne souhaite informer sur ces nouvelles technologies comme la blockchain et les cryptomonnaies.

En effet au travers de plusieurs rendez-vous, la chaîne du groupe Altice va rendre accessible les cryptomonnaies et ce qui gravite autour comme le metavers ou les NFT. Avec “BFM crypto, la chronique” intégrée dans “Good morning business”, Antoine Larigaudrie présentera le fait marquant du jour dans l’univers crypto du lundi au vendredi à 6h35 et 7h35. D’autre part, avec “BFM Crypto, le club”, Guillaume Sommerer accordera 30 minutes d’analyse autour de l’actualité du web 3.0. Cette dernière sera disponible au sein de “BFM Bourse” du lundi au jeudi de 16h35 à 17h. Pour finir, toujours via “BFM Bourse” retrouvez “BFM Crypto, les pros” qui fera le bilan de la semaine du monde de la crypto avec des experts. Le rendez-vous est donné tous les vendredis à partir de 16h35.

Un dispositif complet sur le digital