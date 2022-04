Free et TF1 signent sur la publicité personnalisée et les contenus pertinents, les abonnés Freebox invités à donner leur consentement

Les abonnés Freebox se verront prochainement proposer des spots publicitaires personnalisés et des contenus pertinents sur les chaînes et services de TF1 à condition de donner leur accord.

Après M6 en février, c’est au tour de TF1 de trouver un accord avec Free sur la publicité ciblée. Pour l’heure pas d’officialisation mais une nouvelle information sur les Freebox laisse aujourd’hui peu de doute. En se rendant dans le service de replay MyTF1, les abonnés de l’opérateur sont aujourd’hui invités à donner leur consentement pour l’utilisation de leurs données personnelles.

« Avec votre accord, le groupe TF1 et ses partenaires, utilisent l’identifiant de votre box Free via des traceurs afin de mesure l’audience et vous proposer des contenus/ services pertinents et des publicités personnalisées au regard de vos centres d’intérêt sur nos services », indique un écran d’information.

Plusieurs choix s’offrent aux clients Freebox, celui de tout accepter, mais aussi de tout refuser. Dans ce cas, « les fonctionnalités liées à la personnalisation des publicités et contenus seront désactivées. Seuls les traceurs techniques seront utilisés », annonce TF1.

Une troisième possibilité consiste à paramétrer ses choix, et ce de manière distincte sur l’utilisation des données personnelles à des fins de mesure d’audience, mais aussi pour les contenus et services pertinents, et enfin sur la publicité segmentée. Parmi les partenaires de TF1, figurent notamment Amazon et Google.

De son côté, le groupe M6 invite aussi actuellement les abonnés Freebox à donner leur consentement sur les mêmes critères directement sur 6Play. Concrètement, les deux groupes pourront proposer directement des campagnes basées sur les données géographiques, le type de foyers ou encore l’usage de la télévision, l’objectif étant de diffuser des spots de publicités plus efficaces aux abonnés dans le respect de la réglementation des données personnelles. Les 6,9 millions d’abonnés Freebox verront donc pour la première fois apparaître prochainement ce type de publicités sur les chaînes de TF1 et M6.

TF1 a d’ores et déjà lancé des campagnes sur les Livebox en premier, puis sur les Bbox de Bouygues Telecom et box SFR en début d’année. Le secteur entend atteindre 7.5 millions de foyers adressables fin 2022 puis 9 millions à la fin de l’année suivante.