Canal+ lance une vente flash disponible sur les box des opérateurs et ailleurs

Les 8 chaînes Canal+ dans une seule et même offre à 20,99€/mois pendant 1 an pour toute souscription avant le 28 avril prochain.

“Retrouvez du cinéma ultra-récent et des films cultes, des séries Création Originale et internationales exclusives, des docs et des contenus jeunesse. Vivez aussi de grands rendez-vous sport : UEFA Champions League, Ligue 1 Uber Eats, Premier League, TOP 14, Formule 1, Moto GP” annonce aujourd’hui Canal+. Du 19 avril au 28 avril prochain, la filiale de Vivendi relance son offre 100+ Canal+ à 20,99€/mois les 12 premiers mois, puis 30,99€/mois, avec un engagement d’un an et “le premier mois pour essayer”. C’est l’occasion aussi de profiter des films seulement 6 mois après leur sortie en salle.

Cet abonnement comprend l’intégralité des chaînes Canal+ (Canal+, Canal+ Décalé, Sport, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries) mais aussi l’option TV+ offerte pendant 2 mois, laquelle donne accès à plus de 60 chaînes en tout genre, allant de Disney Channel aux flux Planète+. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois après la fin de la période de gratuité. L’accès à la plateforme de presse en ligne Cafeyn est également inclus.

L’offre 100% Canal+ est enfin accessible sur de nombreux écrans (2 utilisateurs simultanés), comme les box dOrange, Free, SFR et Bouygues Telecom, mais aussi smartphone, tablette et ordinateur depuis myCanal, ou encore les consoles Xbox One/S, One X Series ou Playstation (PS4/PS5). L’Apple TV, les box Android TV et le Fire TV sont aussi concernés.