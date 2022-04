Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect avec plus de clarté sur iOS

Après un passage en bêta-test sur Testflight, l’application pour gérer son WiFi facilement bénéficie d’une nouvelle version sur les iPhone.

L’outil indispensable et pratique pour gérer sa connexion sans-fil dédiée aux Freebox s’améliore et intègre des nouveautés. Dans une version actuellement déployée sur l’App Store estampillée 1.9.1, les développeurs annoncent plusieurs changements facilitant l’expérience utilisateur.

Tout d’abord, la gestion des nouveaux appareils est plus claire, puisque les terminaux reconnus pour la première fois sur votre réseau sont désormais identifiés par une étiquette (un “tag”) pour les distinguer. Pour en bénéficier, il faudra cependant s’assurer d’avoir bien mis à jour son Server, en le redémarrant. “La coupure planifiée du WiFi a été revue pour être plus claire avec notamment un tuto et l’ajout de la date de la prochaine coupure sur la vue réseau” ajoutent les développeurs.

Les premiers utilisateurs de l’application peuvent également désormais se connecter au WiFi depuis leur espace abonné et vous pouvez également retrouver dans la section “mot de passe administrateur” une explication sur l’utilité réelle de ce dernier. Enfin, en cliquant sur le l’icône du Server de votre Freebox, vous pourrez retrouver l’espace de stockage de ce dernier grâce à un accès en un clic vers l’application Freebox Files.

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous, où si vous préférez lire, voici quelques liens.