Free arrive sur un nouveau réseau fibre, de premiers foyers éligibles à ses offres dans plusieurs départements

Les offres de fibre de Free pointent le bout de leur nez dans plusieurs communes desservies par le RIP BFC Fibre déployant le FTTH dans plusieurs départements situés en Bourgogne-Franche-Comté.

Free continue de lancer ses offres fibre progressivement sur les réseaux d’initiative publique partout en France. Fin novembre 2021, l’opérateur a annoncé sa volonté d’arriver sur le RIP BFC Fibre en Bourgogne-Franche-Comté. De premières adresses dans diverses communes desservies par ce réseau sont désormais éligibles, selon le site de l’opérateur.

BFC Fibre, filiale d’Orange Concessions, intervient au sein de 5 départements lesquels ont mutualisé leurs compétences pour raccorder jusqu’à 350 000 foyers au réseau fibre à l’horizon 2022, à savoir la Côté d’Or, le Jura, La Nièvre, la Saône-et-Loire et l’Yonne. Sur son site internet, ce réseau annonce par ailleurs la disponibilité de Free en tant qu’opérateur commercial, au même titre qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Selon nos constatations et en prenant appui sur la carte fibre de l’Arcep délimitant les zones de déploiement de ce RIP, de nombreuses communes sont éligibles dans plusieurs départements desservis comme Sermesse, Toutenant et Pontoux en Saône-et-Loire. Mais aussi Villy-le-Moutier en Côte-d’Or, encore Saint-Hymetière et Vosbles dans le Jura. On retrouve aussi Luzy dans la Nièvre. Attention toutefois, une partie de la commune est située en zone AMEL, opérée par Xp Fibre de SFR.

A première vue, les quelques communes concernées du réseau BFC Fibre dans l’Yonne n’ont pas encore fait l’objet de pré-ouvertures. Dans ce département, plusieurs opérateurs d’infrastructure déploient la fibre comme Altitude (Yconik). Sur cette zone déployée, Free a d’ores et déjà commencé à commercialiser ses offres. Pour savoir si les offres Freebox en fibre optique sont disponibles chez vous, il suffit de saisir votre adresse directement dans le test d’éligibilité de l’opérateur.