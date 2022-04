Coup de pouce : fans de séries et films, quelle box est faite pour vous ?

Les usages pour la SVOD et les services par abonnement se développent et s’installent et certains opérateurs l’ont bien compris en intégrant des abonnements tiers dans leurs offres. Les stratégies divergent entre Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR, Univers Freebox vous propose donc un comparatif pour mieux vous y retrouver.

Un opérateur, ce n’est plus juste la connexion, la téléphonie et la télévision. Orange, Free et consorts proposent dans leurs offres de nouveaux services ajoutés, parfois touchant la connectivité avec des répéteurs WiFi ou des services pour les besoins les plus techniques, mais également des offres proposant davantage de contenu à leurs futurs abonnés. Selon vos besoins, ces propositions peuvent faire pencher la balance lors du choix de votre opérateur, Univers Freebox vous propose ainsi un récapitulatif des offres haut de gamme sous cet angle.

Il s’agit ici des offres telles qu’elles sont proposées le mardi 19 avril. Le choix étant ici de présenter les offres standard, sans ajout potentiel (fibre XGS-Pon pour la box SFR, player différent pour la Freebox Delta etc.). Pour ce tableau comparatif, nous ne prenons en compte que les services proposés lors de l’abonnement, qu’ils soient inclus indéfiniment ou offerts pendant une période pré-déterminée. Certains services peuvent également être proposés en option une fois l’offre souscrite.

Quel choix faire ?

Sur le papier, on peut observer que la Freebox Delta est l’offre proposant la plus grande variété de services directement intégrés dans son abonnement. Si vous êtes intéressé par l’idée d’avoir un très large choix d’entrée de jeu, il s’agit clairement de l’offre la plus attrayante du point de vue des contenus proposés. A noter cependant que d’un point de vue des chaînes de télévision incluses, l’offre reste quoi qu’il arrive au dessus de ses concurrents. Cependant, tout le monde n’aura pas l’usage de multiples abonnements variés et chaque opérateur a sa propre stratégie.

Chez Orange, avec son offre Livebox Max lancée récemment, on peut par exemple noter que l’opérateur historique est le seul à proposer les offres de replay premium de TF1 et M6 gratuitement pendant 2 ans. S’il s’agit du seul contenu additionnel (en dehors des chaînes TV) proposé, les offres Livebox sont également accompagnées de nombreuses options proposant des services comme OCS, Deezer, Orange jeux (service de gaming) etc. avec des tarifs promotionnels attractifs. Si les services ajoutés ne sont pas votre priorité et que vous comptez sur le réseau d’Orange dont la qualité est reconnue, tout en voulant avoir l’occasion de découvrir quelques contenus, la Livebox Max pourrait très bien vous convenir.

Du côté de SFR, on peut noter une particularité avec l’offre actuelle proposant Netflix et un bouquet de chaînes gratuitement pendant six mois. Si elle est récente, aucune limite de temps n’est indiquée sur le site web de l’opérateur, mais à la différence de Free, il s’agit ici du bouquet Standard, correspondant davantage à un usage “classique” de Netflix, avec une définition HD. L’opérateur est cependant moins friand de grandes promotions que son concurrent Orange.

Bouygues Telecom propose pour sa part l’offre premium la moins chère mais inclut tout de même un abonnement à une plateforme de SVOD pendant les six premiers mois. Une proposition qui pourra intéresser ceux ayant envie d’une offre très performante (notamment en WiFi) avec un petit bonus pour occuper leur soirée devant la télévision, à condition d’être séduit bien évidemment par le catalogue de Salto.

Et pour compléter son offre

Si l’on est pas intéressé par une offre tout compris ou que l’on souhaite personnaliser son offre, que valent les propositions des différents opérateurs en terme de services optionnels ? Chez Orange on peut compter une quinzaine d’offres aux thématiques variées (sport, Cinéma et séries, famille, musique…) sans compter les quinze bouquets internationaux. Du côté de Free , on peut compter 8 services de VOD supplémentaires disponibles pour les abonnés Freebox Delta sur le player Pop (18 avec le player Devialet) et 51 packs de chaînes, sans oublier l’option Nextory, donnant l’accès à de nombreux livres sur mobile et tablette.

SFR pour sa part combine généralement des services de SVOD avec son bouquet SFR divertissement en proposant également des promotions alléchantes , parfois le premier mois pour découvrir certaines offres sans engagement comme ses packs dédiés au sport. Cependant, certains d’entre eux sont proposés avec un engagement de 12 mois et un tarif affiché comme préférentiel. Plus d’une trentaine d’options sont proposées par l’opérateur, allant de 3€/mois à 25€/mois selon le contenu.

Enfin, chez Bouygues Telecom, on peut trouver quelques bouquets thématiques dédiés (Famille, jeunesse, ciné et sport, ainsi que quelques services de SVOD pour les amateurs de contenus audiovisuels. L’opérateur propose également diverses options comme Spotify Premium, Pleio (cloud gaming), Majelan (podcast) ou encore Cafeyn.