Free commercialise ses offres fibre sur un nouveau réseau d’Altitude

Des foyers de plusieurs communes desservies par le RIP Yconik dans l’Yonne sont à présent éligibles aux offres fibre de Free.

A défaut d’officialiser son arrivée dans de nouvelles zones, Free multiplie les pré-ouvertures dans de nombreux réseaux d’initiative publique, avec l’objectif de commercialiser ses offres FTTH sur 25 nouveaux RIP cette année. Selon le test d’éligibilité disponible sur son site internet et les constatations de Busyspider, l’opérateur permet dorénavant aux foyers de plusoeurs communes desservies par le réseau Yconik dans l’Yonne, opéré par Altitude, de souscrire un abonnement Freebox en fibre optique. Parmi elles, figurent notamment Tonnerre, Sergines, et Vinneuf. Certaines villes ne sont pas encore éligibles dans leur intégralité.

D’ici 2023, ce réseau fibre sera déployé dans plus de 360 communes du territoire. Cela représente au total 57 nœuds de Raccordement Optique 315 sous-répartiteurs optique. Au terme du déploiement, plus de 127 000 foyers, entreprises et sites publics seront éligibles à la fibre optique.

Récemment, les offres fibre de Free ont pointé le bout de leur nez sur 7 RIP de SFR (Xp Fibre), de premières adresses éligibles ont été rendues éligibles sur les réseaux Sema@fibre77 et Essonne Numérique, Hérault Numérique. et Oise Numérique et Eure-Et-Loir THD. Une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox en ADSL attendant la fibre de pied ferrme.