Free ne s’arrête plus et lance ses offres fibre petit à petit sur trois réseaux opérés par SFR

Les réseaux de Eure-Et-Loir THD, Isère THD et Wigard Fibre commencent à accueillir par endroit les offres fibre de Free. Tous sont exploités par Xp Fibre de SFR.

Son objectif de lancer ses offres fibre sur 25 nouveaux réseaux d’initiative publique en 2022 en complément de la quarantaine sur lesquels il est déjà présent, semble aujourd’hui plus que réalisable. Aux abonnés absents sur les réseaux opérés par SFR (Xp Fibre) il y a encore quelques semaines, Free commence à rendre des adresses éligibles à un abonnement Freebox en fibre optique dans plusieurs RIP de l’opérateur d’infrastructure.

Après la Sema@fibre77 et Essonne Numérique, Hérault Numérique. et Oise Numérique, c’est au tour de trois nouveaux réseaux de s’ajouter à la liste. De premiers foyers dans plusieurs communes (Luray, Vernouillet) desservies par Eure-Et-Loir THD sont à présent éligibles, rapporte Busyspider. Destiné à couvrir l’ensemble des besoin des habitants et entreprises en matière de très haut-débit, le projet concerne aussi bien la desserte d’une trentaine de zones d’activités, que la fourniture de liaisons très haut débit dans près de 100 000 logements, sur 170 communes. Pour l’heure, il ne s’agit que de pré-ouvertures chez l’opérateur, il faudra attendre une officialisation pour savoir le nombre de foyers éligibles à date.

Le réseau d’initiative publique Isère THD commence également à accueillir les offres fibre de Free. Selon plusieurs remontées et le test d’éligibilité de Free, des adresses dans les communes de Charvieu-Chavagneux, Tignieu-Jameyzieu, Satolas et Bonce, Pontcharra, ou encore Moirans sont déjà raccordables à la fibre. Cette délégation de service public été attribuée à Isère Fibre, filiale de SFR FTTH fin avril 2016. Pas moins de 57% des foyers, soit près de 386 000 et 55% des entreprises de + de 5 salariés (600) seront desservis à terme par ce réseau.

Jamais deux sans trois, puisque Free ouvre aussi les vannes (pré-ouvertures) sur le réseau de sur le RIP Wigard Fibre, dans le département du Gard (Aimargues). Après avoir signé une convention en septembre 2018 pour la construction et l’exploitation du réseau, SFR FTTH devenu Xp Fibre est aujourd’hui à pied d’oeuvre pour atteindre son objectif : couverture fibre à 100% du département d’ici 2022, soit 257 000 prises réparties dans 305 communes. Le projet est d’envergure puisqu’il vise la mise en place de 49 Noeuds de raccordement et 10 000 Kms d’artères fibre optique. Pour connaître son éligibilité aux offres fibre de Free, il suffit de se rendrre sur le site de l’opérateur, et d’effectuer un test à votre adresse. L’opérateur permet aussi de saisir ses coordonnées, afin d’être prévenu de son arrivée par courriel.

