Quels opérateurs sont disponibles chez vous, et quels débits ? L’Arcep met à jour “Ma connexion internet”

Le régulateur lance une nouvelle version de « Ma connexion internet ». Vous pouvez vérifier si de nouveaux opérateurs sont disponibles chez vous et les débits maximum proposés.

Très utile pour un grand nombre de Français, le moteur de recherche de l’internet fixe de l’Arcep rassemble sous forme de cartes toutes les informations sur les débits proposés par les opérateurs, pour l’ensemble des technologies de l’internet fixe (fibre, câble, ou xDSL) ou hertzien (4G fixe, HD et THD radio, satellite) en France métropolitaine et en Outre-Mer.

Pour chaque commune, il est possible de saisir une adresse précise afin de se rendre compte des débits descendants et montants atteignables chez Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Le 21 avril, le régulateur a d’ailleurs déployé une mise à jour synchronisée des données de son site “Ma connexion internet” au 30 septembre et au 31 décembre 2021, soit les données actualisées au 3e et 4e trimestre. C’est donc l’occasion de vérifier quels opérateurs nationaux et locaux sont disponibles chez vous, et de comparer les débits proposés.