Abonnés Freebox : une plateforme SVOD offerte pendant un mois sur Amazon Prime

Si vous êtes abonné Amazon Prime, vous pouvez découvrir dès à présent le service Univers Ciné pendant un mois sans débourser un seul centime.

Avis aux cinéphiles, une offre découverte est actuellement proposée sur Amazon Prime pour essayer le service de SVOD Univers Ciné gratuitement pendant trente jours. Habituellement proposée pour 6.99€/mois, la plateforme vous propose de découvrir de nombreuses pépites du cinéma, en allant de titres cultes à des productions bien plus confidentielles. L’abonnement est sans engagement et peut être résilié à tout moment.

Une bonne opportunité d’essayer ce service, qui s’il est disponible via le Play Store pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K, est habituellement proposé avec une période d’essai de 7 jours. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez donc le découvrir plus longtemps et directement depuis votre player, simplement en vous rendant sur Amazon Prime.

Si Univers Ciné ne vous intéresse pas, d’autres promotions du même genre, avec un mois offert, sont actuellement en cours sur la plateforme de Jeff Bezos. Parmi elles figurent MGM, Filmo et BrutX. Pour rappel, Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant six mois aux abonnés Freebox Révolution.