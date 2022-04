Abonnés Prime Video, Amazon vous offre 8 services de SVOD et chaînes

De BrutX à MGM, Amazon offre actuellement à ses abonnés Prime une période d’essai de 30 jours à plusieurs plateformes et chaînes agrégées.

C’est la semaine des essais gratuits sur Amazon Channels de Prime Video. Pas moins de 8 services de SVOD et chaînes bénéficient d’une période d’essai de 30 jours. On retrouve MGM dont les 4000 films et 17 000 épisodes de séries intégreront bientôt celui de Prime Video suite à son rachat récent par Amazon. Mais aussi Filmo, le service de vidéo à la demande français et sa sélection de films sur-mesure. Récemment intégré, BrutX est de la partie, ses documentaires originaux traient de sujets sociaux et internationaux rarement couverts par les médias traditionnels. Pour les fans de films et séries LGBT, QueerScreen bénéficie aussi d’un essai gratuit.

Des chaînes sont également offertes comme Hopster Education dédiée aux enfants et à leurs histoires préférées. Science et Vie TV profite aussi d’une période d’essai, idéal pour découvrir les sciences. Tout comme Chasse & Pêche, au nom très équivoque. Enfin, pour ceux qui souhaitent suivre le retour de Tiger Woods sur le green, essayez la chaîne Golf Channel avant de peut être vous abonner.