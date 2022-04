Attention à cette arnaque bien ficelée par SMS visant votre compte en banque

Une nouvelle campagne de smishing sévit depuis plusieurs mois en France, des millions de français sont visés et se font siphonner leurs informations bancaires.

Tout démarre d’un simple message reçu sur votre smartphone. Celui-ci vous demande de renouveler ou mettre à jour votre carte vitale via un lien indiqué. Ce dernier va vous mener sur un site internet reprenant les codes de celui de l’Assurance maladie, où l’on vous demande votre adresse pour vous envoyer votre nouvelle carte Vitale.

Là se trouve enfin le dernier piège : il est alors prétexté qu’il faut payer quelques deniers pour l’envoi de cette carte si essentielle, mais il n’en est rien. Cette page vise tout simplement à récupérer vos numéros de carte bancaire, pour siphonner votre compte en banque.

Il s’agit de la deuxième escroquerie la plus répandue actuellement en France d’après cybermalveillance.gouv. Elle dure depuis le mois de décembre déjà et l’une des plusieurs millions de personnes arnaquées témoigne : “Ils m’ont demandé mes informations bancaires et de payer 84 centimes. Après je n’ai plus eu de nouvelles. Je me suis dit que j’aurais dû être beaucoup plus vigilante.”

Si certains comme cette femme ont pu être alerté par leur banque de virement suspects, tous n’ont pas eu cette chance. Les ecrocs vont même jusqu’à appeler les victimes en se faisant passer pour leur banquier : “L’escroc va avoir toutes les informations pour pouvoir crédibiliser son attaque. Il va vous appeler, vous dire ‘Vous êtes bien Monsieur ou Madame untel qui habitez bien à tel endroit et qui avez tel numéro de carte bancaire‘. Et là, lui annonçant des fraudes sur sa carte bancaire, la victime est mise en confiance. Elle va pouvoir céder aux différentes manipulations que le cybercriminel va lui faire faire.” explique le directeur de la plateforme d’assistance aux victimes de cybermalveillance.

Pour rappel : l’Assurance maladie ne vous demandera jamais de mettre à jour votre carte vitale et cela ne peut être fait qu’en pharmacie.

Source : France Info