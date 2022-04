Abonnés Freebox TV by Canal : nouvelle mise à jour de myCanal sur iOs et Apple TV avec des évolutions

Les développeurs de Canal+ dévoilent aujourd’hui le fruit de “nombreux mois de travaux” pour l’application myCanal sur iOS et tvOS.

Une section entière repensée et des performances améliorées. La nouvelle version estampillée 5.9.0 de myCanal est en cours de déploiement sur l’App Store pour les utilisateurs d’iPhone, iPad et Apple TV.

La nouveauté la plus visible concerne “la page la plus consultée de l’application : la fiche d’information programme” explique les développeurs. Cette dernière a été entièrement redéveloppée pour mettre les visuels et bandes-annonces au coeur de l’expérience utilisateur, pensée pour devenir “plus claire, immersive, personnalisée“.

Il ne s’agit cependant pas de la seule nouveauté, même si peu pourront voir clairement la différence. Les développeurs ont en effet revu intégralement le système d’API de myCanal pour supporter davantage de charge. Le nouveau système, baptisé “Drogon” en référence à Game of Thrones comme le précédent (nommé “Hodor”), promet “des performances encore optimisées, et d’avantage de personnalisation de votre interface“.

Canal+ en profite pour inviter les développeurs voulant intégrer son équipe Tech à postuler. Des postes sont à pourvoir côté iOS, tvOS mais aussi sur du Web et du produit, vous pouvez postuler en envoyant un mail à cette adresse : ophelia.prual@cpexterne.org.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay.

MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Pop et mini 4K (découvrez notre test). L’application est aussi à retrouver sur l’Apple TV disponible en boîtier TV principal pour les nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta ou encore en multi-tv pour les autres.