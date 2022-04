Reportage Univers Freebox : Jaguar Network (Iliad) vous parle en 5 minutes chrono de sa nouvelle offre souveraine de cloud hybride

Dans une interview accordée le 12 avril à Univers Freebox, Vincent Vincent Poulbère, directeur marketing de Jaguar Network, présente la nouvelle offre Cloud XPR. Une solution unique, complète et simplifiée lancée à destination des grandes entreprises.

« La seule offre Cloud pour les entreprises qui simplifie la migration et l’exploitation des applications critiques dans le cloud”, en lançant sa nouvelle offre souveraine et hybride Cloud XPR le 12 avril dernier, Jaguar Network veut répondre aux exigences des environnements des grands groupes et des collectivités, à l’heure où 80 % des entreprises en France n’ont pas encore migré leurs systèmes critiques vers le cloud.

Si la France est en retard en Europe dans ce domaine, la filial d’Iliad propose une nouvelle expérience cloud conçue pour répondre concrètement aux besoins des ETI, grands comptes et acteurs publics afin de mener à bien leur projet de transformation numérique grâce à un cloud managé et sécurisé. La force de l’offre est de réunir toutes les ressources nécessaires pour accompagner les acteurs cibles dans leurs projets de migration de leurs systèmes (gestion ressources humaines, comptabilité, applications métiers, les environnements techniques complexes), vers le cloud, le tout clé en main en intégrant des services à valeur ajoutée. De quoi adresser par exemple les clients des Gafam.



A contrario de Scaleway, autre filiale du groupe Iliad, et son cloud public dédié aux développeurs, Jaguar Network s’adresse pour sa part aux directeurs des systèmes d’information (DSI) des grandes entreprises. “Ceux sont deux cibles complémentaires. Dans notre offre cloud XPER, si le client le souhaite, il pourra toutefois utiliser le cloud public de Scaleway », nous a indiqué le jour du lancement Vincent Poulbère directeur marketing de Jaguar Network.

Si son socle technologique est basé sur VMware, cette nouvelle Cloud XPR a été co-développée avec Alcatel Submarine Networks ou encore ID Logistics, lesquels ont utilisé cette solution pour migrer leurs services vers le cloud souverain et hybride de Jaguar Network. Cette dernière XPR orchestre plus de vingt modules standardisés et donne l’accès à une marketplace de plus de cent cinquante applications tierces. Elle permet aussi d’accéder à un portail pour piloter facilement les projets, visualiser la performance des environnements ou encore gérer les plans de sauvegarde et de continuité grâce aux outils de métrologies intégrés.