À vos agenda, Disney+ dévoile son calendrier du mois d’avril

Synopsis : Huit ans après la disparition de deux soldats américains lors de l’invasion de Bagdad, l’un d’entre eux réapparaît, seul survivant alors que tout le monde le pensait mort depuis longtemps. Rapatrié aux États-Unis, il est accueilli chaleureusement par sa famille, ses amis et le gouvernement. Seule contre tous, l’agent de la CIA Carrie Mathison, qui a passé plusieurs années en Afghanistan, est persuadée que le héros est en réalité devenu un espion à la solde de l’ennemi, préparant la prochaine attaque terroriste sur le sol américain. Sans réelle preuve et montrée du doigt suite à un incident diplomatique qu’elle a déclenché quelques mois plus tôt, Carrie va devoir se battre pour prouver que ce qu’elle avance est la réalité… Adaptation de la série israélienne “Hatufim”.

Mercredi 27 avril

Dollface – saison 2 : par Jordan Weiss avec Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell

Synopsis : Après une relation de longue date, Jules se fait plaquer par son petit ami. Afin de surmonter sa nouvelle réalité de célibataire, il lui faut faire preuve de beaucoup d’imagination pour reprendre contact avec les amies qu’elle avait rayées de sa vie.

Esquisse : Cette série documentaire fait découvrir l’environnement de travail et la vie quotidienne de créateurs et d’animateurs de talent. Chaque épisode est l’occasion pour un artiste – aux parcours et aux motivations très variés – de montrer comment dessiner un personnage qu’il a contribué à créer ou qui lui a donné envie d’intégrer le studio. Cette expérience exclusive permettra aux abonnés, quel que soit leur âge, de mieux comprendre comment ces célèbres personnages prennent vie et quel élan leur a insufflé les hommes et les femmes qui les ont conçus ou animés.

Vendredi 29 avril

Assassin’s Creed : par Michael Lesslie , Adam Cooper avec Michael Fassbender , Marion Cotillard , Jeremy Irons

Synopsis : Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. Interdit aux moins de 12 ans

Daredevil : par Mark Steven Johnson , Brian Helgeland avec Ben Affleck , Michael Clarke Duncan , Jennifer Garner

Synopsis : Avocat le jour, super-héros la nuit, Matt Murdoch possède une ouïe, un odorat, une force et une agilité incroyablement développés. Bien qu’il soit aveugle, son sens radar lui permet de se diriger et d’éviter le moindre obstacle. Inlassablement, cet être torturé arpente les rues de New York à la poursuite de criminels en tout genre qu’il ne peut punir au tribunal. Interdit aux moins de 12 ans.