M6 obtient les droits d’exploitation du répertoire de la SACD

M6 et la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques signe un accord relatif à l’utilisation des œuvres du répertoire de la SACD par les services linéaires et non linéaires du Groupe M6.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de redéfinir et moderniser les conditions d’utilisation du catalogue de la SACD par le groupe M6. Cet accord s’appliquera à chaque chaîne du groupe et s’appliquera sur des œuvres françaises de fiction, de cinéma, d’animation.

L’ambition est de pérenniser l’exploitation, sur les services du Groupe, du répertoire de la SACD pour la période 2022 à 2026, tout en assurant d’une part une juste rémunération aux auteurs membres de la SACD et en intégrant d’autre part les nouveaux modes de consommation non linéaire de la télévision et de la création digitale (mobilité, replay, preview et VOD).

Qu’est ce que la SACD ?

Elle représente plus de 55 000 autrices et auteurs de l’audiovisuel, du cinéma, de la création numérique et du spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement leurs droits, met à leur disposition un grand nombre de services, les accompagne dans leur vie professionnelle et soutient, grâce au dispositif de rémunération pour copie privée, la création contemporaine et la diffusion des oeuvres.