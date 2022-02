TPMP : Cyril Hanouna remet en place Matthieu Delormeau en direct suite à son émission, “TPMP People”

Samedi, en début d’après-midi, se tenait la deuxième édition de l’émission “Touche pas à mon poste People” présentée par Matthieu Delormeau sur C8. Lors de l’émission, le présentateur a voulu revenir, avec ses chroniqueurs, sur les dernières déclarations de Lola Marois au sujet de la liberté de son couple avec Jean-Marie Bigard. Laurent Fontaine, semblant assez remonté contre le couple, ne s’est pas privé de s’exprimé. “Elle dit globalement que de la merde parce que Lola Marois, c’est qui? Pardon, mais dans une émission que je produisais qui s’appelait “Les people passent le bac” sur NRJ12, il y a cinq ans, on ne la voulait pas, elle, on le voulait lui, et pour l’avoir lui, il fallait qu’on l’ait elle. Et j’ai vécu l’horreur pendant un mois. Lui, barré, fou furieux… Je ne me suis jamais fait déchirer la gueule comme Bigard a pu me déchirer la gueule. Bigard est devenu fou depuis quelques années, on le voit. C’est juste des gens qui ont de la merde dans le cerveau, pardon. Ils sont tout le temps dans une forme d’agressivité, de rancœur de tout, le mec ne supporte plus de pas être numéro un, il est devenu aigri, il vieillit mal. Ce sont des gens qui n’ont ni courtoisie, à mon sens, ni dignité et je pense que cette déclaration, une fois de plus, montre à quel point elle n’est juste pas digne quoi!“, a commencé le producteur.

“Vous avez défoncé tout le monde, toute la Terre“

Lundi, soir, Cyril Hanouna est revenu sur l’émission Matthieu Delormeau dans “Touche pas à mon poste” suite aux nombreux entretiens téléphonique des concernés. N’étant pas dans l’optique de défendre le chroniqueur, il s’exprime, “j’ai eu 100 coups de fil de mes amis. Vous avez défoncé tout le monde, toute la Terre. C’est bien, mais après, c’est moi qui dois répondre au téléphone et ça, ça me fait chier“. “Je comprends, mais vous êtes un petit peu variable. La semaine dernière, vous m’appelez, vous me dites: ‘L’émission ronronne, tu vas faire un petit quart d’heure qui va s’appeler ‘Langue de VIP’ et il faut que les chroniqueurs de l’émission tapent sur tout le monde’“, ajoute Matthieu Delormeau.

“Pas du tout. Ce n’est pas sur tout le monde, il faut donner son avis. Quand on donne notre avis dans “TPMP”, on donne notre avis sur une émission, sur un programme, on ne donne pas notre avis sur des personnes, c’est très rare qu’on défonce des personnes“, rétorque l’animateur. “En plus Cyril, là où vous êtes dur, on n’a pas tapé. Par exemple, Lola Marois si elle vient ce soir, je serais ravie de lui parler, c’est elle qui a parlé…“, contre Matthieu Delormeau. “Arrêtez, vous avez été dégueulasses avec elle et Jean-Marie Bigard, tous! Vous êtes responsables de l’émission donc forcément… Les gens qui étaient autour, ils ont été dégueulasses avec elle, c’est horrible!“, coupe Cyril Hanouna. “Je ne sais pas ce que les gens vont dire” conclu le chroniqueur.

“C’est très très dur, c’est extrêmement violent. Surtout que ce sont des amis. Pourquoi attaquer des amis dans une émission alors qu’on a un tas d’ennemis? Jean-Marie Bigard a toujours été là quand on a eu besoin de lui, Lola Marois aussi, je trouve ça un petit peu dur et moi, ça m’a fait de la peine parce que je les adore tous les deux“, termine le présentateur.

