Le gouvernement veut augmenter la liste des événements sportifs diffusés en clair

En plus des 21 autres événements, le gouvernement veut ajouter les jeux paralympiques et le sport féminin à la liste des sports diffusés en claire.

L’Agence France Presse a rapporté que les ministères des Sports et de la Culture étudient actuellement une réforme de la liste des événements sportifs “d’importance majeure” (EIM). Gardant une composition inchangée, suite à un décret datant de 2004, les téléspectateurs français pourront visionner gratuitement et donc en clair les sports de la liste des 21 événements. Une chaîne payante ne pouvant se réserver l’exclusivité de la retransmission de l’un de ces événements. La finale de la Coupe de France de football, tout comme la finale de la Ligue des champions, en font partie.

Les Jeux paralympiques et le sport féminin dans tout ça ?

Le ministère des Sports et celui de la Culture expliquent également avoir amené “à une nouvelle consultation des professionnels des secteurs concernés une liste modernisée qui intègre notamment les Jeux Paralympiques et soutient une plus grande visibilité du sport féminin“. Les ministères rappellent que, prévue pour durer un mois, la liste devra être soumise à la Commission européenne “qui contrôle la qualification d’EIM et valide les listes transmises par les États membres. C’est à l’issue de cette procédure que le décret du 22 décembre 2004 pourra être modifié afin d’y intégrer ces nouveaux événements“.

La liste actuelle ne fait part d’aucun événement lié au handisport. Les finales des championnats d’Europe et du monde de basket-ball comme de handball, qu’ils soient masculins ou féminins, doivent déjà être retransmis en clair lorsque l’équipe de France y participe. Par ailleurs, quelles que soient les nationalités représentées, les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros sont concernées par la décision en vigueur.

Source : Pure Médias