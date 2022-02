Voici les programmes à ne pas manquer en février sur Amazon Prime Vidéo

Chaque mois, Amazon Prime Video enrichit son catalogue avec l’ajout de nouvelles séries et de nouveaux films, voici les nouveautés à découvrir tout au long du mois de février.

1er février

Fast And Furious 1 à 7 : série de films d’action américains, dont les thèmes tournent principalement autour des voitures et de la famille.

Detective Conan S1 : Victime d’une mystérieuse organisation d’hommes en noir qui l’ont empoisonné et l’ont ainsi fait redevenir un enfant, Conan se retrouve contraint de retourner à l’école primaire. Tout en veillant à ce que le secret de sa nouvelle identité soit préservé, il mène des enquêtes sur des meurtres inexpliqués et résout des affaires ténébreuses.

Le flic de Beverly Hills 1 et 2 : Axel Foley, lieutenant de police de Detroit, débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d’un de ses amis truands. Ses investigations l’amènent bientôt à faire la lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue dirigé par un puissant homme d’affaires.

Shutter Island : film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley.

Synopsis : En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d’une malade, ou cryptogramme ?

Ex Machina : film d’Alex Garland avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac.

Synopsis : À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte BlueBook, plus important moteur de recherche Internet au monde. À ce titre, il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans la demeure isolée, il découvre qu’il va devoir participer à une expérience troublante : interagir avec le représentant d’une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d’une très jolie femme robot prénommée Ava.

Steve Jobs : film de Danny Boyle avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen.

Synopsis : Dans les coulisses, quelques instants avant le lancement de trois produits emblématiques ayant ponctué la carrière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à l’iMac en 1998, le film nous entraîne dans les rouages de la révolution numérique pour dresser un portrait intime de l’homme de génie qui y a tenu une place centrale.

The Witch : film de Robert Eggers avec Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie.

Synopsis : 1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un couple dévot, s’établit à la limite de la civilisation,

menant une vie pieuse avec leurs cinq enfants et cultivant leur lopin de terre au milieu d’une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement les amener à se dresser les uns contre les autres…

Manchester By The Sea : film de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler.

Synopsis : Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il est né et a grandi.

Sex and the city le film : film de Michael Patrick King avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon.

Synopsis : L’histoire se déroule quatre ans après les événements de la fin de la série. Charlotte est maintenant mariée à Harry, mais ayant des problèmes pour concevoir un enfant, ils ont adopté une petite fille chinoise prénommée Lily ; Miranda s’est installée à Brooklyn avec Steve pour élever leur fils Brady ensemble ; Samantha s’est localisée à Los Angeles pour être plus proche de Smith, devenu une superstar, bien qu’elle saisisse chaque opportunité de retourner à New York retrouver ses amies. Carrie est maintenant en couple avec Big et ils visitent des appartements avec pour but d’emménager ensemble.

Lolita malgré moi : film de Mark Waters avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried.

Synopsis : L’histoire tourne autour d’une nouvelle élève au lycée, Jo qui accepte de se lier d’amitié avec la mal-aimée, Abby à la demande du riche père d’Abby en échange du paiement de tous les coûts de Jo pour aller a l’université de ses rêves.

Cinquante nuances de Grey : film de Sam Taylor-Johnson avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle.

Synopsis : Étudiante en littérature anglaise, Anastasia Steele se rend à Seattle dans les bureaux de Christian Grey, jeune homme d’affaires déjà à la tête d’un empire de télécom. Elle remplace sa colocataire malade, apprentie journaliste qui devait l’interviewer pour le magazine de l’université. Grey tombe sous le charme de cette jeune femme réservée. Au jeu de la séduction, les forces semblent bien distribuées.

Free Love : film de Peter Sollett avec Julianne Moore, Elliot Page, Steve Carell.

Synopsis : Années 2000. Laurel, est une brillante inspecteur du New Jersey. Sa vie bascule le jour où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. Laurel a un dernier souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme qu’elle aime, mais la hiérarchie policière refuse catégoriquement. Laurel et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour faire triompher leurs droits.

E.T, l’extra-terrestre : film de Steven Spielberg avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace.

Synopsis : Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville. C’est sa première découverte de la civilisation humaine. Bientôt traquée par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Forrest Gump : film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright.

Synopsis : Quelques décennies d’histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à travers le regard et l’étrange odyssée d’un homme simple et pur, Forrest Gump.

Top Gun : film de Tony Scott avec Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt.

Synopsis : Jeune as du pilotage et tête brûlée d’une école réservée à l’élite de l’aéronavale US (“Top Gun”), Pete Mitchell, dit “Maverick”, tombe sous le charme d’une instructrice alors qu’il est en compétition pour le titre du meilleur pilote…

La science des rêves : film de Michel Gondry avec Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat.

Synopsis : Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des calendriers, Stéphane Miroux mène une vie monotone qu’il compense par ses rêves. Devant des caméras en carton, il s’invente une émission de télévision sur le rêve.

Un jour, il fait la connaissance de Stéphanie, sa voisine, dont il tombe amoureux. D’abord charmée par les excentricités de cet étonnant garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser. Ne sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la solution de son problème là où l’imagination est reine…

Les Trolls : film de Mike Mitchell (V) et Walt Dohrn avec Louane Emera, Matt Pokora, Anna Kendrick.

Synopsis : Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit paradis.

Comme des bêtes : film de Yarrow Cheney et Chris Renaud avec Philippe Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli.

Synopsis : La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.

Madagascar : film d’Eric Darnell et Tom McGrath avec José Garcia, Anthony Kavanagh, Jean-Paul Rouve.

Synopsis : Lorsqu’un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient leur zoo new-yorkais pour secourir l’un des leurs, l’aventure s’écrit avec un grand A. Et lorsque le destin les réunit sur l’île de Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l’air libre.

Dragons 2 : film de Dean Deblois avec Donald Reignoux, Emmanuel Jacomy, Julien Kramer.

Synopsis : Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

Kung Fu Panda 3 : film de Jennifer Yuh Nelson et Alessandro Carloni avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler.

Synopsis : Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

4 février

Reacher S1 : série créée par Nick Santora avec Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald.

Synopsis : Ancien de l’armée américaine, Jack Reacher s’est retiré de la police militaire. Il arpente le pays pour mêner des enquêtes périlleuses et survit grâce à des petits jobs…

Book of love : film d’Analeine Cal y Mayor avec Sam Claflin, Verónica Echegui, Antonia Clarke.

Synopsis : Henry est un écrivain anglais coincé dont le roman est un échec total. Etrangement, le livre est un succès au Mexique. Lorsqu’il est invité dans ce pays pour en faire la promotion, il découvre rapidement pourquoi : la traductrice espagnole, Maria, a réécrit son livre chaste et ennuyeux en un roman érotique. Les deux opposés vont devoir se lancer dans une tournée promotionnelle ensemble…

Des soldats et des ombres : film de Jim Taihuttu avec Martijn Lakemeier, Marwan Kenzari, Jonas Smulders.

Synopsis : Après la Seconde Guerre mondiale suite au retrait des troupes Japonaises, Johan soldat néerlandais s’engage volontairement dans l’armée néerlandaise pour les colonies…

7 février

Melrose Place l’intégrale : série créée par Darren Star avec Josie Bissett, Andrew Shue, Thomas Calabro.

Synopsis : Les habitants d’un petit immeuble de Melrose Place, un quartier de Los Angeles, n’ont pas la vie facile : chômage, maladie, violence et trahison font râge chez les locataires qui traversent des épreuves plus ou moins heureuses, voire dramatiques.

Endings, Beginnings : film de Drake Doremus avec Shailene Woodley, Jamie Dornan, Sebastian Stan.

Synopsis : Une femme idéaliste tente de remettre sa vie amoureuse et financière sur les rails, mais se retrouve en plein triangle amoureux entre un bad boy libre d’esprit et son meilleur ami plus stable et érudit.

11 février

I want you back : film de Jason Orley avec Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood.

Synopsis : Emma et Peter ont connu leurs partenaires respectifs très jeunes. Ils pensaient faire toute leur vie avec ces derniers. Mais à l’aube de la trentaine, Emma et Peter se font largués. Ils apprennent, horrifiés, que leurs partenaires sont passés rapidement à autre chose. Sans perspectives à l’horizon, ils élaborent un plan pour mettre fin aux nouvelles relations de leurs ex et les reconquérir.

With love : série créée par Gloria Calderón Kellett avec Emeraude Toubia, Mark Indelicato, Constance Marie.

Synopsis : Lily et Jorge Diaz, sont frères et soeurs. Ils ont pour but de trouver l’amour. La fratrie Diaz va croiser le chemin de résidents – apparemment sans lien entre eux – pendant les vacances.

14 février

Love, weddings and other disasters : film de Dennis Dugan avec Maggie Grace, Diane Keaton, Jeremy Irons.

Synopsis : C’est une comédie romantique à plusieurs histoires sur les personnes qui travaillent sur les mariages pour créer la journée parfaite pour un couple aimant – alors que leurs propres relations sont extravagantes, étranges, folles et loin d’être parfaites.

15 février

Un gars, une fille S1 à 6 : adaptation par Isabelle Camus et Hélène Jacques de la comédie de situation homonyme québécoise de 1997 créée par Guy A. Lepage. Avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Alain Bouzigues.

Synopsis : Amour et disputes, colère et calins : Alex et Jean sont un jeune couple à l’humeur très variable, et vivre à deux n’est pas toujours facile.

Cobra la série : série créée par Ben Richards avec Robert Carlyle, Victoria Hamilton, Richard Dormer.

Synopsis : Les coulisses du pouvoir britannique à travers le comité C.O.B.R.A (Cabinet Office Briefing Room) en charge de gérer les situations d’urgences. Au coeur des tempêtes politiques, le Premier Ministre anglais, Robert Sutherland, doit prendre des décisions difficiles.

17 février

Transformers : the last knight : film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins.

Synopsis : The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros. Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de faire la différence. Dans Transformers: The Last Knight, les victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra : le leur… ou

18 février

Totems S1 : série créée par Juliette Soubrier et Olivier Dujols avec Niels Schneider, Vera Kolesnikova, José Garcia.

Synopsis : En 1965, en pleine Guerre froide, Francis Mareuil, un scientifique français, s’apprête à devenir espion. Tandis qu’il travaille pour les services secrets français et la CIA, il rencontre Lyudmila Goloubeva, une pianiste contrainte de collaborer avec le KGB. C’est le début d’une histoire d’amour… Mais comment savoir si les sentiments qui semblent les animer sont sincères ou guidés par des intérêts politiques ?

La fabuleuse Mme Maisel S4 : série créée par Amy Sherman-Palladino avec Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen.

Synopsis : 1960. Il y a du changement dans l’air. Cherchant à se perfectionner, Midge trouve un emploi qui lui offre une totale liberté de création. Mais son engagement envers son art et où jusqu’où cela peut l’emmener finit par créer un fossé entre elle, sa famille et ses amis.

Lov3 S1 : série créée par Felipe Braga et Rita Moraes avec Bella Camero, Chris Couto, Caio Horowicz.

Synopsis : Ana, Sofia et Beto sont trois frères qui vivent l’amour et le sexe de manières différentes et chaotiques. Ses façons de voir la vie changent encore plus après que sa mère décide de quitter son mari et un mariage de 30 ans.

21 février

Mission impossible : Fallout : film de Christopher Mcquarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Synopsis : Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.

25 février

Comme des garçons : film de Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Solène Rigot.

Synopsis : Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de France.

28 février



Apprentis Parents : film de Sean Anders avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Merced.

Synopsis : Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans Pete et Ellie réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes !