Un an chez les petits champions : le documentaire sera diffusé le 16 février sur TMC

La chaîne TMC diffusera le mercredi 16 février le documentaire “Un an chez les petits champions” à 21 h 15.

Retrouvez le documentaire raconté par Étienne Carbonnier, “Un an chez les petits champions” sur TMC le mercredi 16 février à 21 h 15. Produit par BANGUMI, le documentaire suivra des enfants que tout le monde trouve ordinaire, et pourtant, ils sont les champions de demain. Volonté et mental renforcé, à 10 ans, les petits champions sont déjà des sportifs de haut niveau. Après les vieux, puis les ados, “Le Doc Quotidien” est parti cette fois-ci à la recherche du prochain Kylian Mbappé.

Clémence Majani, réalisatrice de la chronique “La Mondaine“, a passée un an avec cinq petits champions : une footballeuse, un pilote de course, une snowboardeuse, un danseur et un pécheur, Aono, Emma, Evan, Léo et Amine. Elle a suivi partout ces petits talentueux, des entrainements aux championnats, mais également dans leur famille. Ce sont de vrais phénomènes, mais restent des enfants qui se chamaillent, n’obéissent pas aux parents et se fouillent le nez toute la journée.

“Un an chez les petits champions, un film inédit dans la continuité de Quotidien, réalisé par Clémence Majani et raconté par Etienne Carbonnier“, communique la chaîne TMC.

