3 nouvelles chaînes Canal+ débarquent sur Freebox TV

Il y a désormais 7 chaînes Canal+ disponibles sur Freebox TV

Canal+ a revu son offre en septembre dernier, en supprimant Canal+ Family et en ajoutant Canal+ Kids et Canal+ Docs. Ces deux chaînes sont incluses pour tous les abonnés Canal+ et étaient jusqu’à présent accessibles sur la Freebox uniquement depuis l’univers Canal. Depuis ce soir, ces deux chaînes sont désormais disponibles dans le bouquet Freebox TV.

Autre arrivée, celle de Canal+ Grand Ecran sur le canal 44 de Freebox TV. Cette fois Free est en avance puisque la chaîne ne sera officiellement lancée que le 8 février et sera également incluse pour tous les abonnés Canal+. Actuellement elle diffuse des bandes-annonces.

Pour résumer, en plus des chaînes Canal+ historiques, Freebox TV propose désormais :

Canal+ Grand Ecran sur le canal 44. La chaîne annonce 300 films par an, de tous les genres et de 1980 à nos jours. “CANAL+GRAND ÉCRAN proposera le meilleur du cinéma avec tous les films à avoir vus dans une vie. Les films qui nous ont touchés, émus, fait rire, ou rêver. Ceux devenus cultes et qu’on ne se lasse pas de voir et revoir. Ceux qui nous ont séduits, qui ont remporté des prix prestigieux dans les plus grands festivals et qui sont ancrés dans notre mémoire collective”

Canal+ Docs sur le canal 45. Cette chaîne s’annonce comme “contemporaine qui raconte notre époque à travers des récits inédits et exclusifs et des regards pluriels, portés par des grands noms du cinéma documentaire.” De quoi permettre notamment à certains de découvrir l’histoire de l’icône de la musique Tina Turner, avec le documentaire “Tina”, ou encore l’histoire du controversé rappeur SixNine, dans “Super vilain”. Le premier programme diffusé “Ali le retour”.

Canal+ Kids sur le canal 46 . Pensée pour les 4-12 ans, cette chaîne décline l’ADN de Canal+ auprès d’un jeune public toujours plus exigeant : des sujets en prise avec le monde d’aujourd’hui, au coeur des préoccupations des enfants, traités avec de l’audace, de l’humour, et une liberté de ton.