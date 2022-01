Découvrez dans quelle ville Free va officiellement ouvrir un nouveau Free Center

Une nouvelle boutique Free bientôt à Arras.

Après avoir lancé une énigme hier, Free dévoile aujourd’hui la ville sur laquelle il a jeté son dévolu pour implanter une nouvelle boutique.Il s’agira d’Arras dans Pas-de-Calais. Au total, l’opérateur comptera 4 Free Centers dans le département puisqu’il est déjà présent dans les communes de Liévin, Béthune et Noyelles-Godault.

Free poursuit sans relâche le déploiement dans de nombreuses villes de ses points de vente et de relation abonnés. L’opérateur compte aujourd’hui 60 boutiques, la dernière en date ayant été inaugurée récemment à Cannes. D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Mont-de-Marsan, Saint-Etienne, Quimper, Saint-Malo et Nevers mais aussi à Drancy et Noisy-Le-Grand en Seine-Saint-Denis. Pour rappel, une carte interactive officielle permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous. En 2023, Free s’est donné pour objectif de passer le seuil des 200 boutiques. A Arras, les recrutements sont lancés.

Pour rappel, une carte interactive officielle permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.