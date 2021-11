Canal + répond à la concurrence à sa façon en proposant une série par semaine en 2022

Pour concurrencer les plateformes tel que Netflix ou Disney +, Canal + a décidé de proposer une série par semaines en 2022 sur MyCanal.

Jean-Marc Juramie, dirigeant de Canal+, a évoqué la manière dont les entreprises sélectionnaient les séries sur le marché. “Il existe trois sortes de séries : les créations originales, créées pour et par nous ; les séries produites par Studio Canal, fabriquées souvent avec un diffuseur tiers, comme la BBC avec l’année prochaine la série Ridley Road, et les séries choisies dans le monde entier. Chaque année, on regarde par exemple les 500 séries américaines qui sont produites par an et on sélectionne pour nos abonnés” précise-t-il.

Jean-Marc Juramie a également cité plusieurs créations britanniques bientôt proposées l’an prochain comme “Time“, “Starstruck“, “Landscapers“. Ayant la possession d’un studio sur place, le groupe achète certaines fictions.

“On achète nos propres séries, une soixantaine cette année, ce qui fait en fait une par semaine. On joue sur une quantité suffisante, et qualitativement, on sélectionne beaucoup plus que les plateformes” ajoute le directeur adjoint du groupe.

Canal+ donne également accès à Netflix, Disney+, OCS et StarzPlay à ses abonnés, donc, les fans de séries et de cinéma ont énormément de choix, s’ils sélectionnent la bonne offre.

Source : Presse Citron