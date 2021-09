Disney : la fin des sorties simultanées des films au cinéma et sur Disney +

Suite au succès de Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux au cinéma le 1er septembre 2021, Disney décide de ne plus sortir ses films en simultané au cinéma et sur Disney +, aux USA.

Au vu de la crise sanitaire, Disney a dû s’adapter et avait opté pour sortir certains films seulement sur Disney + comme Luca ou Soul et pour d’autre au cinéma et sur sa plateforme en même temps (aux US avec une option payante le “Disney + All Acess”) pour “Mulan” ou “Black Widow“. Le géant du cinéma a voulu tester si il était nécessaire de continuer cette option ou non avec le dernier film des Studios Marvel, “Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux“, qui est toujours en salle, véritable un carton au box-office mondial (71,4 millions aux États-Unis avec un week-end ayant un jour férié).

Retour à la normal

“Soul” et “Luca” ont été disponibles directement sur Disney + mais “Mulan“, sortie le 20 mars 2020 au cinéma et sur la plateforme aux États-Unis, été disponible le 4 décembre 2020 en France pour les abonnés. Maintenant que l’entreprise aux grandes oreilles a réussi son test avec “Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux“, une sortie de ses futures productions est maintenue pour une exclusivité en salle. La chronologie des médias ne permettant pas aux géants de la SVOD en France d’avoir les droits aux long métrages avant minimum 3 ans après leurs sorties en salles obscures, il faudra donc attendre avant de revoir “Jungle Cruise” ou “Curella” dans son salon.

Source : Presse citron