Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : deux offres spéciales pour séduire le plus grand nombre, un cadeau sur les Freebox, des services débarquent

Freebox Connect : une nouvelle version de l’application pour gérer facilement son Wi-Fi est proposée aux utilisateurs sous iOS en version bêta. Pas de grosses nouveautés, mais quelques améliorations au menu. Les développeurs indiquent en effet l’ajout de la fonction copier sur les informations des appareils (iPv4, iPv6, MAC) et l’amélioration de la logique de changement de connexion (local/distant). À noter également la correction d’un bug affectant l’état du bouton lors de la mise en pause (dans la partie profils). Plus d’infos…

Pour ceux qui n’ont pas Netflix, Free propose ses plus grands succès gratuitement sur Freebox Pop, mini 4K et Révolution. Plus d’infos…

La version SVOD d’UniversCiné débarque sur Freebox Pop et mini 4K. Déjà présent sur les Freebox dans sa version “vidéo à la demande”, pour acheter ou louer des films, UniversCiné a lancé sa plateforme avec abonnement en septembre 2020. Moyennant 6.99€ par mois et avec une semaine d’essai gratuit, vous aurez ainsi accès à plus de 800 films, avec un catalogue renouvelé chaque semaine. Vous pouvez en profiter sur trois écrans en simultané. Une formule à l’année est également proposée, à 69.99€/mois. Plus d’infos…