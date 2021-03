Free Mobile : un petit plus au même prix pour le forfait Série Free

L’opérateur propose pendant une semaine une offre Série Free avec 80 Go de data en France métropolitaine et 10 Go en roaming, au prix de 11,99€ pendant 1an.

On prend les mêmes et on recommence, enfin presque. Comme la semaine dernière, Free Mobile propose depuis ce matin une formule pour son forfait intermédiaire comprenant 80 Go de data en France métropolitaine à 11,99€/mois pendant 1 an. L’opérateur a toutefois ajouté 2 Go de données supplémentaires à l’étranger, l’enveloppe incluse passe ainsi à 10 Go sans hausse de prix. Cette offre est disponible jusqu’au 9 mars prochain.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A titre de comparaison, Red by SFR propose actuellement un forfait 60 Go à 13€ et 100 Go à 15€/mois. Sosh, la marque d’Orange, tente de se démarquer avec une série limitée 60 Go à 13,99€ et 70 Go à 14,99€. Enfin, Bouygues Telecom affiche un forfait 60 Go à 12,99€, 100 Go à 14,99 euros par mois et même 160 Go à 19,99€.