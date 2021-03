Free Mobile : une baisse de prix et plusieurs accessoires offerts pour un smartphone destiné aux petits budgets

L’acquisition d’un smartphone pour les petits budgets disponible dans la boutique Free Mobile devient plus intéressante. Un pack d’accessoires est en effet offert, tandis que le prix est en baisse.

Disponible dans la boutique Free Mobile, le smartphone Nokia 5.3 devient plus intéressant pour ceux désirant en faire l’acquisition. En effet, un pack d’accessoires incluant une coque de protection et un verre trempé, mais aussi une carte MicroSD de 32 Go, est offert.

En parallèle, le prix de vente est passé de 199 et à 159 euros, soit une baisse de 40 euros. On peut d’ailleurs envisager un paiement en 4x sans frais (42 euros à la commande, puis trois fois 39 euros) ou en 24x sans frais (39 euros à la commande, puis 24 fois 5 euros).

Côté caractéristiques, le Nokia 5.3 propose un chipset Snapdragon 665 avec 3 Go de RAM, une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts, un écran IPS 6,55 pouces HD+, un stockage 64 Go extensible, un quadruple capteur photo 13/5/2/2 Mégapixels au dos et un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant. Faisant partie du programme Android One, il s’équipe d’un système Android sans surcouche.