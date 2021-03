Deux chaînes s’associent pour lancer un nouveau service de replay sur les Freebox

Un nouveau service de Replay débarques sur les Freebox, pour les amateurs de politique mais pas uniquement

La Freebox vient d’accueillir le replay des chaînes LCP et Public Sénat. Ce sont donc deux chaînes, disponibles en version linéaire sur les canaux 344 et 345 de Freebox, qui mettent en commun leurs programmes pour proposer ce service. LCP et Public Sénat disposent d’ailleurs d’un canal partagé sur la TNT (canal 13 de Freebox TV). A noter que LCP proposait déjà un service de replay au lancement de Freebox Replay, en 2010, mais ce dernier n’était pas régulièrement mis à jour et avait fini par disparaitre. Espérons qu’avec les programmes des deux chaînes, il y aura de quoi alimenter ce service, qui propose déjà des documentaires et des magazines sur des sujets de société, politiques ou historiques.