Free Mobile : non, ce futur pylône n’est pas un canular

Free va bel et bien installer un pylône pour améliorer sa couverture mobile.

Rendez-vous sur le site de Kerlir, à Ploemeur, commune du département du Morbihan. L’apparition d’un panneau d’informations a fait parler sur les réseaux sociaux et semé le doute, comme le rapporte Ouest France. Certains y ont en effet vu “la possibilité d’un canular puisque l’affichage du projet a été réalisé sur un panneau estampillé du logo d’un célèbre magasin de bricolage”. Mais il n’en est rien en réalité.



Crédit photo Ouest France

Mesurant 35,9 mètres et devant accueillir trois antennes, un pylône Free Mobile a fait l’objet d’une demande le 18 janvier 2021, a reçu le feu vert de la mairie le 18 février 2021 et s’installera donc prochainement à proximité du stade municipal. D’où la présence prévue d’un filet pour bloquer les ballons. L’équipement servira par ailleurs de support éclairage pour les lieux, lors des entraînements des joueurs.

“On découvre cette installation de relais et de pylône. Il y a délibérément une volonté de ne pas informer, car ils savent qu’il y aura une levée de boucliers. C’est la politique du fait accompli. Avec les nuisances sonores, on en a déjà ras le bol. On est écœurés. On a une seule envie, c’est de partir”, peste déjà un riverain. Pour une autre habitante, “ça donne de la vie au quartier”.

Sources : Ouest France et Le Télégramme