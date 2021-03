Iliad lance un forfait 5G “sensationnel” en Italie, à rendre jaloux les abonnés Free Mobile

Une offre 5G avec 100 Go de data à 9,99€/mois, Iliad Italia poursuit sa “Rivoluzione”.

Iliad continue de se montrer très agressif sur les prix de l’autre côté des Alpes. L’opérateur annonce aujourd’hui le lancement d’une “offre sensationnelle”. Il s’agit d’un forfait 5G en série limitée comprenant 100 Go, minutes et SMS illimités, “zéro frais caché et zéro contrainte”, à 9,99€/mois.

Iliad Italia se permet même de se comparer à la concurrence avec cette offre “inégalée” sur le marché, disponible jusqu’au 31 mars 2021.

Inarrêtable au fil des trimestres, l’opérateur a réussi à séduire environ 7 millions d’utilisateurs en moins de 3 ans. Et ne compte pas s’arrêter là en adressant dans les prochains mois le marché du fixe avec sa Freebox Pop.

En décembre dernier, soit une semaine après Free Mobile, Iliad a lancé sa 5G en Italie en cassant les prix avec son Flash 70”, la première offre de l’opérateur avec 5G incluse, accessible à tous les nouveaux et anciens abonnés avec 70 Go, appels et SMS illimités pour seulement 9,99€/mois. Aujourd’hui, la filiale de la maison-mère de Free fait encore mieux. A titre de comparaison, Free Mobile propose sa 5G à 19,99€/mois avec 150 Go de data. Certains envieront les clients italiens.