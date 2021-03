Télécommande Freebox : la zapette virtuelle désormais compatible avec deux nouvelles box

L’application “Télécommande Freebox” se met à jour dans sa déclinaison Android pour se rendre disponible à davantage d’utilisateurs. La liste de players compatibles s’allonge.

Disponible sous Android et iOS via le Play Store et l’App Store, l’application Télécommande Freebox permet de bénéficier d’une télécommande virtuelle. La déclinaison Android vient d’ailleurs de passer en version 1.2.0 afin d’élargir son public. Le développeur annonce une seule nouveauté, et pas des moindres : la prise en charge pour de deux nouveaux players Freebox. À ceux pris en charge s’ajoutent en effet ceux des Freebox Pop et Freebox mini 4K. Jusqu’à présent, la liste incluait déjà les players Freebox V5, Crystal, Révolution, One et Delta.

L’application “Télécommande Freebox” nécessite pour rappel que l’appareil soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Côté fonctionnalités, on a des boutons pour afficher le clavier virtuel, la commande vocale, la manette virtuelle et le guide des chaînes. On a également le retour haptique. Elle peut se montrer pratique lorsque l’on ne trouve plus sa télécommande ou lorsque l’on se retrouve à court de piles en plein week-end.