Freebox Pop et mini 4K : découvrez Amazon Music, la plate-forme musicale récemment arrivée sur Android TV

La plate-forme musicale d’Amazon est récemment arrivée sur les players Freebox Pop et mini 4K. Petit tour de l’interface du service, de ses fonctions et de ses contenus. Proposant plusieurs millions de titres sans publicités (2 millions dans sa formule Prime Music incluse avec Amazon Prime et 70 millions dans sa formule Music Unlimited), ainsi que des playlists et stations, le service musical d’Amazon vient de débarquer sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K. Univers Freebox vous propose donc un petit tour du propriétaire. Télécharger l’application sur le Play Store

Il faut commencer par se rendre dans le Play Store, la boutique d’applications de l’écosystème Android. Gratuite et en français, l’application Amazon Music pèse moins de 20 Mo.

S’identifier dans l’application

Au démarrage de l’application, l’interface affiche un code court et invite à se rendre sur la page amazon.com/code depuis le navigateur Web du mobile ou de l’ordinateur.

Après s’être connecté les identifiant et mot de passe Amazon, il ne restera qu’à saisir le code pour se connecter avec son compte Amazon Music.

L’interface d’Amazon Music sur Android TV

L’interface d’Amazon Music se compose d’une barre de boutons dans la partie supérieure et de bandeaux de recommandations dans le reste de l’écran.

Les boutons donnent accès à la bibliothèque de contenus et aux lectures récentes. Il y a également un moteur pour lancer une recherche et un bouton de profil pour se déconnecter.

Parmi les bandeaux de recommandations : de quoi travailler en musique, de quoi se relaxer, de quoi passer une soirée en amoureux, de quoi faire du sport en rythme, les hits du moments, les nouveautés, les albums recommandés, les chansons recommandés, etc. De quoi a priori trouver son bonheur.

Le moteur de recherche en deux parties

Un passage sur le moteur de recherche affiche des filtres “Stations”, “Playlists”, “Nouveautés” et “Populaires, lesquels donnent ensuite accès à des pages de recommandations de contenus.

Ci-dessous, les pages liées aux filtres “Stations” et “Playlists”.

Un appui sur le champ de recherche permet d’effectuer une recherche plus précise, à l’aide de la reconnaissance vocale ou du clavier virtuelle.

Une recherche sur un artiste donne accès à ses titres et albums, mais également aux playlists avec ses titres.

Le lecteur et ses fonctions

Lors de l’ouverture d’une liste de lecture, l’interface propose une lecture des morceaux dans l’ordre ou une lecture aléatoire des titres

Durant la lecture d’un titre, on a accès à une réglette de progression dans le morceau et, juste en dessous, à une barre de bouton pour répéter tous les titres, revenir au titre précédent, passer au titre suivant, mettre en lecture/pause et lancer une lecture aléatoire. Le bouton avec les trois petits points permet quant à lui d’accéder aux contenus en lien avec l’auteur du contenu (artiste) ou le contenu lui-même (album).

Un gros manque

Qui dit playlist suggère la possibilité logiquement d’en créer, afin de profiter des siennes. Nous avons donc cherché comment le faire, en vain. Il nous fallu en créer une depuis le navigateur Web sur PC, avant de le retrouver au sein de l’application Android TV. On a vu plus pratique. Dans l’application Android TV, les playlists se trouve dans “Ma musique”, en cliquant sur l’icône en forme de casque.

VERDICT

Interface intuitive, allégée de fonctions inutiles et pensée pour la découverte, catalogue riche et varié, absence de publicités, la plate-forme musicale d’Amazon a clairement de quoi satisfaire les mélomanes désirant retrouver leurs artistes favoris et en découvrir de nouveaux. Il manque toutefois quelque chose à l’application Android, la possibilité de créer une playlist..