Polaroid lance une clé Android TV compatible 4K

La marque culte des amateurs de photographie vend désormais un dongle Android TV nommé Smart box S 4K.

Un nouvel acteur sur le marché des box/dongles sous l’OS de Google pour la TV. Polaroid propose en effet la Smart Box S 4K, disponible dans plusieurs enseignes d’e-commerce française, comme Cdiscount, But ou Conforama, au prix de 99€ hors promos.

La box est ainsi compatible 4K HDR10, Dolby Digital Plus et certifiée Netflix et Prime Video. Vous pouvez également utiliser Google Assistant depuis votre télécommande bluetooth, équipée de boutons raccourcis Netflix et YouTube. Elle embarque 2 Go de RAM pour 8Go de stockage et un processeur Amlogic S905Y2. Au format mini, elle pèse 220g et mesure 8 cm de long, pour 6.8 cm de large. Bien sûr, il s’agit d’une solution plug & play, et vous pouvez également compter sur une fonctionnalité Chromecast native.

Plusieurs promos sont proposées selon les sites, sur Cdiscount vous pourrez la trouver à 59.99€, contre 69.99€ chez But et Conforama.