Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la chaîne Canal+ offerte aux abonnés Freebox, lancement d’une série limitée

Free a lancé une mise à jour de Freebox Connect pour tous sur iOS. cette nouvelle version permet une accélération du temps de reconnexion à l’ouverture de l’app. Le bug qui figeait les informations de la liste d’appareils et leurs débits, a été corrigé. Plus d’infos…

Freebox Pop et mini 4K : l’espace de mises à jour fait peau neuve. Désormais, la présentation devient plus lisible et détaillée, tout en verticalité. Plus d’infos…