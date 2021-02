Disney+ s’agrandit avec l’arrivée de “Star”, une avalanche de films et séries mais un prix qui augmente

Comme prévu, de nombreux contenus pour adultes débarquent aujourd’hui sur Disney+ avec l’intégration de la section Star.

Jugée trop familiale, la plateforme vidéo de Disney ne cache pas sa volonté de se diversifier et toucher un public plus large depuis décembre dernier et l’annonce du lancement d’une rubrique pour adulte “Star” dès le 23 février. Pas de retard pour la firme aux grandes oreilles.

Pour tout ceux qui ont fait le tour des classiques Disney, vu et revu la saga Star Wars ainsi que tous les Marvel, la nouveau section débarque avec 250 films et une quarantaine de séries. Le tout réparti dans différentes catégories comme “Animation pour adultes, Salués par la critique, comédies romantiques, séries dramatiques, séries comiques, films d’action, comédies, horreur, science fiction, comédies musicales, séries policières et mystère, comédies d’action, célébrons les héros de la communauté noire documentaire, séries à regarder sans modération et classiques cultes”.

⭐️ C’est le grand jour ! ⭐️ Star fait son arrivée sur #DisneyPlus, découvrez un nouveau monde de divertissement. #DisneyPlusStar pic.twitter.com/CxbGYSHRg6 Disney+ FR (@DisneyPlusFR) February 23, 2021

Des contenus de qualité

Star propose des contenus venant des studios comme Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television, Touchstone ainsi que contenus de la plateforme Hulu jusque là uniquement réservée aux abonnés Disney+ américains. Parmi les contenus à retrouver, figurent entre autres Desperate Housewives, 24 heures, How I met your mother, Lost, Piège de cristal, Titanic, The Grand Budapest Hotel, Les Griffin, La Planète des Singes, Kingsman, Borat, Deadpool, Futurama, Avatar, Die Hard, Logan, Modern Family, 28 jours plus tard, La Colline a des Yeux, Scrubs. mais aussi des programmes moins connus comme la série d’animation Solar Opposites ou Big Sky une série policière suivant 3 détectives privés cherchant a savoir la vérité sur l’enlèvement de deux soeurs. Fin 2021, Disney a déjà annoncé l’arrivée de nouvelle série comme Only Murders in the Building, The Dropout ainsi que des épisodes inédits de American Horror Story.

Augmentation de 2 euros de l’abonnement, répit de 6 mois pour les anciens abonnés

Star bénéficie de l’ensemble des fonctionnalités de Disney+ comme le multicompte ou GroupWatch la fonction permettant de regarder à plusieurs la même vidéo. Certains programmes de Star pourront être lus en 4K sur les supports compatibles. A noter la possibilité de créer un code PIN pour accéder à ces contenus.

Côté prix, l’arrivée de Star occasionne une hausse du prix de l’abonnement mensuel, lequel passe de 6.99€ à 8.99€. Les abonnés actuels conservent le prix d’origine durant 6 mois avant l’augmentation. Pour rappel Disney+ est offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Pop.

Le confinement a été une aubaine pour Disney+. Le service de SVOD lancé en novembre 2019 comptabilisait près de 95 millions d’abonnés fin 2020. À titre de comparaison, Netflix a récemment dépassé les 200 millions d’utilisateurs dans le monde. Le nouvel acteur majeur du streaming entend bien continuer à développer sa plateforme, avec une politique de contenus agressive. De quoi possiblement dépasser le mastodonte de la SVod d’ici 2025.