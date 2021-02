La télévision a toujours le vent en poupe chez les abonnés Freebox mais avec modération

La TV est encore assez populaire chez les abonnés Freebox, selon notre dernier sondage. La part des participants ne regardant plus de chaînes linéaires ne dépasse pas les 13%.

La zapette n’est pas rangée au placard chez la majorité de nos sondés. Il y a deux semaines, Univers Freebox vous a demandé combien de chaînes différentes visionniez-vous en moyenne par mois. Voici les résultats de ce sondage.

Ainsi, 30% des 4285 interrogés affirment regarder entre une et cinq chaînes différentes par mois. Une consommation assez modérée donc et cette tendance se confirme avec la deuxième réponse la plus sélectionnée du sondage : 29% ont indiqué regarder entre six et dix chaînes mensuellement. Ainsi, presque 60% des participants ayant répondu à notre sondage regardent la télévision sur moins d’une dizaine de chaînes. Ce qui représente tout de même moins de 5% du bouquet total de Freebox TV, comprenant 220 chaînes. Cette consommation assez limitée de la TV classique pourrait liée à l’explosion des services de SVOD et des plateformes de streaming en général. En effet, d’après l’observatoire des résiliations de Resilier.com, les bouquets TV au prix trop élevés représentent 32% des motifs de résiliations de ces derniers. En effet, combiner bouquet TV payant et plateformes de SVOD n’est pas à portée de toutes les bourses.

Viennent ensuite les consommateurs un plus assidus de contenus audiovisuels, puisque 17% d’entre vous zappent entre dix et vingt chaînes différentes par mois. Les plus gros fans de TV, consommant plus de vingt chaînes différentes représentent pour leur part 11% des sondés. Ainsi, plus d’un quart des abonnés ont exploré plus en avant les bouquets proposés par Free, et arpentent plus fréquemment la zapliste afin de trouver le programme qui leur convienne. Dans les commentaires de l’article où nous présentions notre sondage, plusieurs commentaires faisaient d’ailleurs la part belle au zapping, permettant de découvrir de nouvelles pépites ou des programmes leur convenant particulièrement.

Quant aux personnes ayant délaissé les chaînes linéaires, elles représentent 13% de nos sondés. Si plusieurs lecteurs postent régulièrement “ne plus regarder la TV”, ils sont ainsi bien minoritaires. Si la majorité des sondés regardent assez peu de chaînes, la télévision a encore de beaux jours devant elle chez nos lecteurs.