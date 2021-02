Canal+ lance une série limitée à partir de mardi sur les Freebox

Canal+ va propose à partir de ce mardi une série limité avec les chaînes Canal ainsi que Disney+

Cette série est disponible du 23 février au 23 mars et peut être souscrite sur les Freebox. Celle-ci intègre les chaînes Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Séries, Canal+ Family, Canal+ Décalé ainsi que Disney+ pour 24,99€/mois au lieu de 30,99€/mois habituellement. Cette offre coïncide avec l’arrivée de Star sur Disney+.

Cette offre intègre bien sûr également l’accès à Canal + à la demande et myCanal, Par ailleurs Cafeyn et Lizzie (livres audio )sont inclus ainsi que MULTISPORTS durant 3 mois puis 10€/mois sans engagement . Cette série limitée est valable en France métropolitaine jusqu’au 23 mars 2021 pour tout nouvel abonnement (toute personne non abonnée aux offres CANAL+ au cours du mois dernier) pour 24 mois (+ le mois en cours facturé au prorata temporis) à CANAL+ avec le pack Disney+

Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, il suffit de vous rendre sur le canal 4 de Freebox TV, ou dans l’univers Canal de la Freebox